13 октября 2025
Традиции

Раввин Ицхак Йосеф: при виде Трампа надо произнести благословение в сокращенном виде

время публикации: 13 октября 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 08:18
Раввин Ицхак Йосеф: при виде Трампа надо произнести благословение в сокращенном виде
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф ответил на запрос члена Кнессета от партии ШАС Моше Арбеля, касающийся благословения, которое следует произнести при встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Арбель поинтересовался, нужно ли произносить традиционную формулу "Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который наделил частью Славы Своей людей из плоти и крови". как это принято при встрече с монархами.

В своем ответе раввин Йосеф написал, что благословение следует произнести без упоминания слов "Господь, Бог наш, Царь вселенной", поскольку президент прибывает в гражданской одежде и не носит символов царской власти. Он отметил, что даже широкие полномочия президента – включая возможность объявлять войну или даровать помилование – сами по себе не обязывают к полной форме благословения без соответствующих внешних атрибутов власти.

Раввин добавил, что такая практика опирается на прецеденты: по его словам, именно так поступал его отец, раввин Овадья Йосеф, при встречах с королем Испании и президентом США Рональдом Рейганом, и аналогичным образом вел себя он сам при встречах с президентом Бараком Обамой.

