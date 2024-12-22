Пресс-секретарь ЦАХАЛа принял участие в хасидском фарбренгене

В Кфар-Хабаде состоялся традиционный фарбренген (хасидская вечеринка) по случаю праздника 19 кислева, известного как "Новый год хасидизма". На мероприятии присутствовало немало общественных деятелей и высокопоставленных лиц, включая пресс-секретаря ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари и генерал-майора Давида Зини.

Раанан Леви, отец майора Элиягу Леви, прочитал псалом в память о сыне и за спасение похищенных. Раввин Шломо Вильгельм, эмиссар Хабада в Житомире, Украина, рассказал о своей деятельности во время войны и эвакуации воспитанников детского дома в Израиль. Одним из запоминающихся моментов фарбренгена стало выступление раввина Шломо-Йегуды Беэри по прозвищу "А-янука" ("Младенец"), с раннего возраста известного своей эрудицией в еврейской религиозной литературе. Он исполнил на электроргане традиционную хабадскую мелодию "Арба бавот".

19 кислева ежегодно отмечается в Хабаде как день освобождения основателя движения, рабби Шнеура-Залмана из Ляд, из тюремного заключения в Петропавловской крепости в 1798 году. Арест произошел из-за ложных доносов противников хасидизма, обвинявших раввина в государственной измене. После 53 дней заключения он был освобожден, и этот день стал символом победы хасидизма.