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Пресс-секретарь ЦАХАЛа принял участие в хасидском фарбренгене

Хабад
время публикации: 22 декабря 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 08:41
Пресс-секретарь ЦАХАЛа принял участие в хасидском фарбренгене
Avshalom Sassoni / Flash90

В Кфар-Хабаде состоялся традиционный фарбренген (хасидская вечеринка) по случаю праздника 19 кислева, известного как "Новый год хасидизма". На мероприятии присутствовало немало общественных деятелей и высокопоставленных лиц, включая пресс-секретаря ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари и генерал-майора Давида Зини.

Раанан Леви, отец майора Элиягу Леви, прочитал псалом в память о сыне и за спасение похищенных. Раввин Шломо Вильгельм, эмиссар Хабада в Житомире, Украина, рассказал о своей деятельности во время войны и эвакуации воспитанников детского дома в Израиль. Одним из запоминающихся моментов фарбренгена стало выступление раввина Шломо-Йегуды Беэри по прозвищу "А-янука" ("Младенец"), с раннего возраста известного своей эрудицией в еврейской религиозной литературе. Он исполнил на электроргане традиционную хабадскую мелодию "Арба бавот".

19 кислева ежегодно отмечается в Хабаде как день освобождения основателя движения, рабби Шнеура-Залмана из Ляд, из тюремного заключения в Петропавловской крепости в 1798 году. Арест произошел из-за ложных доносов противников хасидизма, обвинявших раввина в государственной измене. После 53 дней заключения он был освобожден, и этот день стал символом победы хасидизма.

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