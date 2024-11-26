После трагической гибели раввина Цви Когана движение Хабад обратилось с письмом к эмиссарам

Центр по вопросам образования, являющийся одной из центральных структур движения Хабад, разослал письмо эмиссарам движения. В письме выражается соболезнование супруге и родственникам раввина Цви Когана, который был убит террористами в ОАЭ. Авторы также цитируют указания Любавичского Ребе, данные им после теракта в 1956 году.

Составители письма отметили, что хасиды Хабада должны демонстрировать стойкость и силу духа, продолжая священную миссию с удвоенной энергией. Они также попросили, чтобы эмиссары движения посвятили все мероприятия на этой неделе покойному раввину Когану. В тексте приводится историческая параллель: "После страшной трагедии в 1956 году в профтехучилище в Кфар-Хабаде, когда были убиты преподаватель и пятеро учеников, Ребе приказал не убегать с поля боя, а наоборот, расширять поселок и его институты. Он сказал: "Там, где проявилась мера суда, пусть теперь раскроется мера милосердия".

Обращение к эмиссарам Хабада заканчивается надеждой на то, что Всевышний освободит еврейский народ из изгнания и приведет Машиха в ближайшее время. "И да будет воля Его, чтобы с этого момента мы слышали и приносили другим только добрые и радостные вести", – подчеркивают составители.