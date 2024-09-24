Сотни ультрарелигиозных девушек в иерусалимском училище ходили босиком по приказу раввина

Сотни учащихся педагогического ультрарелигиозного училища для девушек "А-Семинар а-Яшан" в Иерусалиме внезапно начали ходить босиком, стремясь тем самым не нарушать заповедей.

Причиной этого внезапного тренда стало то, что одна из девушек обнаружила, что скромные матерчатые туфли TOMS, популярные среди студенток, сделаны из смесовой ткани из шерсти и льна, что категорически запрещено заповедями (ткань из смеси волокон шерсти и льна и одежда из этой ткани называются "шаатнез", и запрет носить одежду из такой ткани содержится в книге "Дварим", – прим. ред.) Выяснить этот факт о происхождении своих любимых туфель девушке помогла проверка, на которую она отправила свою пару обуви.

О своем открытии девушка сообщила администрации школы, и директор, раввин Исраэль Левин, объявил об этом инциденте по внутренней громкой связи училища, подчеркнув, что в соответствии с Галахой необходимо немедленно избавиться от "неправильной" обуви. Как сообщает религиозное издание "Бе-Хадрей Харедим", за считанные секунды сотни учениц разулись, оставшись босиком.

По информации издания, некоторые ученицы вернулись домой переобуваться, другие отправились к своим подругам или живущим неподалеку знакомым, чтобы одолжить соответствующую Галахе обувь.