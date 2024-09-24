Член еврейской общины Тинека около 40 лет трубит в шофар для тех, кто не может посетить синагогу

81-летний Пинхас Фриденберг, член еврейской общины Тинека в штате Нью-Джерси, и в этот Рош а-Шана обойдет десятки домов и больничных палат, чтобы протрубить в шофар перед больными и беременными. Во время пандемии ковида Фриденберг полагался на раввинское постановление, разрешившее трубить в шофар, выход которого закрыт защитной маской.

С необходимостью помочь тем, кто не может посетить синагогу, услышать заповеданные Торой звуки шофара, Фриденберг столкнулся в 1986 году, когда его мать восстанавливалась после инсульта в реабилитационом центре. Навещавший ее и других еврейских пациентов раввин Мюррей Грауэр предложил Фриденбергу научиться трубить в шофар. Раввин Соломон Берель, который преподавал в школе канторов при Yeshiva University, обучил Пинхаса секретам профессии ("самое главное – правильно дышать"). Мать будущего волонтера была очень растрогана, услышав трубные звуки в исполнении сына.

Фриденберг принципиально не берет денег за свои услуги. Среди наиболее экстравагантных его клиентов – женщина, отпраздновавшая столетие. Она хотела, чтобы в ее честь протрубили ровно 100 раз подряд, и Фриденберг справился с заданием. Своим помощникам он напоминает, что минимальное число звуков шофара составляет 30.

В Торе трубление в шофар упоминается трижды: дважды в связи с Рош а-Шана (Ваикра 23:24, Бамидбар 29:1) и один раз – в законах юбилейного года (Ваикра 25:9). Мудрецы Талмуда на основе этих текстов вывели, что трубление состоит из трёх типов звуков: "ткиа" (протяжный звук), "труа" (прерывистые рыдания) и "шварим" (звук, состоящий из трёх коротких фраз). Заповедь заключается не в самом трублении, а в прослушивании звуков шофара. Поэтому благословение, которое произносят перед этим ритуалом, звучит как "лишмоа коль шофар" – "слушать звук шофара".