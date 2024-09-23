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Список претендентов на пост главного раввина закрыт: на два места претендуют восемь человек

время публикации: 23 сентября 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 12:45
Список претендентов на пост главного раввина закрыт: на два места претендуют восемь человек
Yaakov Lederman/Flash90

В воскресенье, 29 сентября, 140 членов избирательной комиссии должны будут выбрать двух новых главных раввинов Израиля – сефардского (на этот пост претендуют три авторитетных раввина сефардского направления иудаизма) и ашкеназского (на этот пост претендуют пять человек). Окончательный список кандидатов был закрыт накануне, 22 сентября.

На должность главного сефардского раввина претендуют: раввин Давид Йосеф – сын раввина Овадьи Йосефа и брат завершившего свою каденцию на посту главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа; представитель религиозного сионизма и сын бывшего главного раввина Израиля Мордехая Элиягу раввин Шмуэль Элиягу, а также раввин Михаэль Амос, судья ("даян") Верховного раввината, в настоящее время являющийся исполняющим обязанности главного сефардского раввина Израиля.

На пост главного ашкеназского раввина претендуют, как сказано выше, пять человек: главный раввин Петах-Тиквы раввин Миха Леви, раввин Элиэзер Игра, представитель религиозного сионизма и судья Верховного раввинского суда, главный раввин Нетании раввин Кальман Бар, глава раввинского суда Ашкелона раввин Меир Кахане, а также раввин центра Нетании раввин Моше Хаим Лау – брат раввина Давида Лау, недавно завершившего каденцию на посту главного ашкеназского раввина Израиля и сын Меира Лау, бывшего главного раввина Израиля.

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