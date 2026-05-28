НКО обвинили в использовании фото Любавичского ребе "при отягчающих обстоятельствах"

Юридическая компания, представляющая интересы Jewish Educational Media (JEM), направила предупредительное письмо израильской "Ассоциации Второго Израиля" ("а-Амута ле-Исраэль а-шния") с требованием прекратить использование фотографии Любавичского ребе. В письме, подписанном адвокатом Исраэлем Бардуго, утверждается, что организация и ее активисты незаконно использовали фотографию седьмого Любавичского ребе Менахема-Мендела Шнеерсона. Права на этот снимок принадлежат исключительно JEM.

Нарушение заключалось в многократной публикации фото в социальных сетях для продвижения кампаний и сбора средств. В обращении адвоката подчеркивается, что использование изображения велось "при отягчающих обстоятельствах": публикации были направлены против движения Хабад, с заголовками типа "Осторожно, опасная секта" и "10 фактов, которые Хабад от вас скрывает".

Правообладатель сослался на закон об авторском праве, позволяющий требовать компенсацию без доказательства фактического ущерба за каждый случай публикации. JEM требует от "Ассоциации второго Израиля" удалить все спорные публикации до 28 мая 2026 года и провести переговоры о выплате компенсации. В случае отказа организация оставляет за собой право обратиться в суд как в Израиле, так и в США. Адвокат Бардуго также предупредил о возможности привлечения к ответственности конкретных физических лиц за неустранение нарушений.