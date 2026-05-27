Хасиды Амшинова: слова Ребе о подъеме на Храмовую гору были вырваны из контекста

В религиозном мире продолжается обсуждение беседы между ребе из Амшинова и его сыном, которая была опубликована в общинном вестнике "Ир'а ве-симха"в преддверии Шавуота. Появление этого текста, посвященного законам Храмовой горы и принесению праздничных хлебных даров, привело к различным трактовкам со стороны общественных организаций и представителей самой хасидской общины.

Представители НКО "Управление Храмовой горы" заявили, что авторитетный религиозный лидер фактически подтвердил законность подъема на Храмовую гору в наше время при условии соблюдения правил ритуальной чистоты. Однако источники внутри общины указали на принципиально на иную позицию духовного лидера.

В ходе беседы с сыном Ребе подчеркнул, что с сугубо теоретической точки зрения, упомянутой в Мишне, вход на начальную территорию Храмовой горы разрешен после очищения в микве. В то же время он отметил, что проход вглубь в наше время категорически запрещен. Кроме того, духовный лидер выразил скептицизм относительно практических попыток современных активистов возродить храмовые ритуалы, такие как принесение пасхальной жертвы или выпечка праздничных хлебов.

Ребе из Амшинова перечислил целый ряд непреодолимых на сегодняшний день галахических препятствий, среди которых невозможность точного установления исторических координат жертвенника, отсутствие подтвержденной преемственности у современных коэнов (потомков священников), а также утрата секретов изготовления библейских красителей (тхелет и аргаман) для священнических одежд.

Представители хасидской общины заявили, что "Управление Храмовой горы" вырвало слова

Ребе из контекста. По их заявлениям, опубликованный текст представляет собой теоретическую галахическую дискуссию, а не практическое руководство или призыв к действию. Хасиды указали на то, что сам ребе из Амшинова известен трепетным отношением к святости этого места и даже избегает владывать пальцы в расселины Стены Плача.

Хасидская династия Амшинов была основана в 1848 году в Польше. Двор успешно развивался вплоть до Катастрофы, унесшей жизни лидеров и последователей общины. После войны выжившие представители рода возродили традиции династии, создав новые центры в США и Израиле. Израильская ветвь обосновалась в иерусалимском районе Баит ве-Ган под руководством раввина Иерахмиэля-Иегуды-Меира Калиша, основавшего там ешиву. Сегодня иерусалимский двор возглавляет его внук, раввин Яаков-Арье Миликовский, который известен уникальным расписанием – его публичные приемы затягиваются до глубокой ночи, а субботние молитвы длятся часами и завершаются задолго после окончания Шаббата.

"Управление Храмовой горы" ("Минхелет Ар а-баит") – некоммерческая организация, созданная в 2016 году по инициативе раввина Шимшона Эльбойма с целью содействия посещению Храмовой горы евреями. НКО занимается развитием инфраструктуры у входа на Храмовую гору, проводит образовательные экскурсии, издает галахические карты разрешенных для посещения зон и организует коллективные визиты религиозных авторитетов.