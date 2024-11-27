Раввин получил награду за помощь детям с онкологическими заболеваниями и солдатам во время войны

26 ноября в офисе Медицинской ассоциации Израиля состоялась церемония вручения награды председателю и основателю организации "Рахашей-лев" раввину Реувену Гешаеду. Созданная им структура более 35 лет оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям по всей территории Израиля. Цель организации – облегчить страдания детей, поддерживать их и их близких во время лечения, а также дарить радость в сложный период жизни.

Награду вручал председатель Медицинской ассоциации профессор Цион Хагай, отметив более чем 35-летний вклад раввина Гешаеда в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и их семей, а также помощь солдатам в ходе войны "Железные мечи". Профессор Хагай отметил: "Известие о том, что ребенок болен раком, становится тяжелым семейным кризисом. Сотрудники организации окутывают семьи теплом, любовью и оказывают помощь во всех необходимых аспектах. Под руководством раввина Реувена Гешаеда "Рахашей-лев" стал маяком надежды и поддержки для многих".

Одной из ключевых инициатив организации является создание 30-квартирного "Дома ребенка" в медицинском центре "Шиба", где дети и их семьи могут получать поддержку и комфорт во время длительного пребывания в больнице. В квартирах дома предоставляются круглосуточная поддержка, игровые комнаты, кинотеатры, библиотеки и все необходимое для комфортного проживания. Организация также сдает медицинское оборудование в аренду, транспортирует детей на лечение с помощью специального амбуланса и занимается интеграцией детей с особыми потребностями в рамках общественных и развлекательных мероприятий.