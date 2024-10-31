Сегодня состоятся выборы Главного ашкеназского раввина

В четверг в 17:00 завершится процесс выборов Главного ашкеназского раввина. Второй тур, в котором примут участие раввины Михой а-Леви и Кальманом Бером, пройдет в здании Главного раввината. Процесс голосования начнется в 12:00 при участии 140 членов коллегии избирателей.

В сентябре, после того как в ходе первого тура был зафиксирован ничейный результат, представители обоих кандидатов начали активные попытки убедить членов коллегии голосовать за них. В преддверии выборов несколько раввинов, принадлежащих к национально-религиозному лагерю, поддержали раввина Кальмана Бера, несмотря на критику в его адрес за то, что он принадлежит к ультраортодоксальному сектору и его сыновья не служат в армии. Среди поддержавших раввина Бера – раввины Давид Став, Йехошуа Вейцман, Эфраим Зальманович и Элиэзер Шенвальд.

Ранее Эфраим Залманович заявил: "Как я говорил в ходе прошлого тура, так и сейчас повторяю: кто не держит слова, недостоин быть Главным раввином". Тем самым Залманович намекнул на данное ранее Михой а-Леви обещание не баллотироваться на пост Главного раввина, которое он впоследствии не сдержал.

Раввин Калман-Меир Бер – главный ашкеназский раввин Нетании. Учился в ешиве Нетании и в ешиве-эсдер "Керем бе-Явне". Служил в армии в составе бригады "Нахаль" и впоследствии посещал резервистские сборы. Раввин Миха а-Леви занимает пост главного ашкеназского раввина Петах-Тиквы и возглавляет ешиву "Атерет-Нехемия" в Тель-Авиве. Служил в артиллерийских войсках. Ранее был раввином района Нахлат-Ицхак в Тель-Авиве.