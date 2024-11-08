Русскоязычные музыканты выпустили совместную песню "Тусим на шаббат"

Музыканты и популяризаторы иудаизма Пинхас Цинман, Вова Шекель и Михоэль Ставропольский выпустили новый трек в стиле рэп под названием "Тусим на Шаббат". Песня предлагает слушателям оригинальный взгляд на празднование шаббата, отражая атмосферу субботнего вечера с халой на столе и бокалом вина для кидуша.

Трек "Тусим на шаббат" подчеркивает, что шаббат – это не только время отдыха, но и возможность собраться с друзьями, насладиться вкусной едой и ощутить свои корни. Текст, в который включены юмор и мемы, рассчитан на широкую аудиторию, необязательно религиозную

Пинхас Цинман – музыкант и композитор, родом из Беларуси. Известен как исполнитель хасидского регги и хип-хопа. В последние годы живет в Израиле, где продолжает свою музыкальную карьеру, выпуская синглы и альбомы. Вова Шекель – стендап-комик, блогер и музыкант. Родился в Ташкенте. В сотрудничестве с Пинхасом Цинманом он создал ряд успешных музыкальных проектов на еврейскую тематику.Михоэль Ставропольский – раввин, организатор еврейских мероприятий и музыкант. Родился в Харькове, получил образование в области режиссуры эстрадных программ и с 2012 года возглавляет молодежный отдел МЕОЦ.