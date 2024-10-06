Сегодня отмечается пост Гедальи

Сегодня, 6 октября 2024 года, отмечается пост Гедальи – день траура, который наступает сразу после Рош а-Шана. Пост, который был установлен в память о трагической гибели Гедальи, наместника Иудеи, выпадает на 3-е число месяца тишрей и знаменует конец еврейской государственности в Стране Израиля. Когда Рош а-Шана выпадает на четверг и пятницу, пост переносится на воскресенье, как в этом году. Пост Гедальи продолжается с рассвета до выхода звезд и сопровождается чтением особых молитв.

После разрушения Первого Храма и изгнания народа в Вавилон Гедалья, сын Ахикама, был назначен правителем оставшихся в Иудее евреев. Однако его жизнь трагически оборвалась в результате заговора, организованного Ишмаэлем, сыном Нетаньи, по приказу царя Аммона. Гедалья принял Ишмаэля, несмотря на предупреждения, и был убит. Вместе с ним погибли многие из его окружения, а также вавилонские солдаты. Оставшиеся в живых евреи бежали в Египет, опасаясь мести Вавилона.

Мудрецы Талмуда оценивали смерть Гедальи как событие, сравнимое по масштабу с разрушением Храма. Пост Гедальи символизирует не только траур из-за гибели праведника, но и утрату еврейского самоуправления в Земле Израиля. Время окончания поста: Иерусалим – 18:35, Тель-Авив – 18:36, Хайфа – 18:35, Беэр-Шева – 18:37.