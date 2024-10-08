Мать Агам Бергер, похищенной ХАМАСом, рассказала о приходе к религиозному образу жизни

В интервью журналу "Ат" Мерав Бергер, мать похищенной из базы в Нахаль-Оз наблюдательницы Агам Бергер, сообщила, что соблюдает шаббат и продвигает проект, поощряющий женщин окунаться в микву. В Рош а-Шана Мерав пригласила кантора, чтобы он провел в их доме общественную молитву.

Мерав Бергер рассказала, что в дневнике, который она подарила дочери на 19-летие, Агам написала два предложения: она верит, что Всевышний сопровождает ее на каждом шагу и просит, чтобы Он даровал ей бескорыстную любовь и братское отношение к другим. Бергер также упомянула телефонный разговор с Агам Альмог-Гольдштейн, которая была освобождена из плена в рамках сделки. Гольдштейн рассказала, что Агам Бергер, несмотря на давление террористов, отказывалась готовить для них еду в субботу.

Мерав отметила, что не испытывает гнева на Всевышнего, веря, что все происходящее служит объединению еврейского народа. Совместно с Рути Леваевой, дочерью бизнесмена Льва Леваева, она запустила проект "Агам ле-маан Агам", который призывает замужних женщин совершать омовения в микве в соответствии с предписаниями Торы.