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Традиции

Минюст считает, что необходимы повторные выборы главного ашкеназского раввина

время публикации: 07 октября 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 21:32
Минюст считает, что необходимы повторные выборы главного ашкеназского раввина
Arie Leib Abrams/Flash90

Министерство юстиции представило в министерство по делам религий официальное профессиональное заключение о необходимости проведения повторных выборов на должность главного ашкеназского раввина.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара постановила, что нельзя признать действительным спорный бюллетень с именем раввина Михи А-Леви, который был вложен в конверт, предназначенный для избрания главного сефардского раввина.

Раввины Миха А-Леви и Кальман Бар получили равное число голосов – по 40 голосов каждый – от 140 членов избирательной комиссии. По этой причине необходимо проведение второго тура выборов.

Однако в ходе подсчета голосов был обнаружен пустой конверт, предназначенный для бюллетеня с именем кандидата на пост ашкеназского раввина, в то время как в одном из конвертов, предназначенных для избрания сефардского раввина, были два бюллетеня – один с именем раввина Давида Йосефа, который и был избран главным сефардским раввином, и второй – с именем раввина Михи А-Леви, претендовавшего на пост главного ашкеназского раввина.

Этот бюллетень был аннулирован, но представители раввина А-Леви выступили против аннулирования.

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