Минюст считает, что необходимы повторные выборы главного ашкеназского раввина

Министерство юстиции представило в министерство по делам религий официальное профессиональное заключение о необходимости проведения повторных выборов на должность главного ашкеназского раввина.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара постановила, что нельзя признать действительным спорный бюллетень с именем раввина Михи А-Леви, который был вложен в конверт, предназначенный для избрания главного сефардского раввина.

Раввины Миха А-Леви и Кальман Бар получили равное число голосов – по 40 голосов каждый – от 140 членов избирательной комиссии. По этой причине необходимо проведение второго тура выборов.

Однако в ходе подсчета голосов был обнаружен пустой конверт, предназначенный для бюллетеня с именем кандидата на пост ашкеназского раввина, в то время как в одном из конвертов, предназначенных для избрания сефардского раввина, были два бюллетеня – один с именем раввина Давида Йосефа, который и был избран главным сефардским раввином, и второй – с именем раввина Михи А-Леви, претендовавшего на пост главного ашкеназского раввина.

Этот бюллетень был аннулирован, но представители раввина А-Леви выступили против аннулирования.