Ремонт пострадавшего от взрывов израильского судна Helios Ray завершен, оно снова вышло в море

В среду, 3 марта, израильское судно для перевозки автотранспортных средств Helios Ray, идущее под флагом Багамских островов, после ремонта вышло из порта Дубай и направилось через Оманский залив в Аравийское море, сообщает сайт MarineTraffic.com.

Судя по тому, что ремонт занял лишь несколько дней, взрывами серьезный ущерб судно причинен не был. В общей сложности над ватерлинией судна было четыре пробоины (по две с каждого борта).

В начале этой недели 13-й канал израильского ТВ сообщал: предварительное расследование обстоятельств подрыва в Оманском заливе судна Helios Ray показало, что атака была осуществлена с помощью магнитных мин ("мин пиявок"), а не ракет, как предполагалось ранее. Где и когда к бортам Helios Ray были прикреплены эти мины, пока неясно.

В Израиле убеждены, что за атакой стоит иранский "Корпус стражей исламской революции". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возложил ответственность на Иран.

Расследования, проводившиеся в 2019 году, показывали, что и тогда иранцы применяли против судов в Оманском заливе "мины пиявки".

Обычно такие мины крепятся водолазами под водой. Но в случае атаки против Helios Ray мины были закреплены над ватерлинией.

Ранее государственные СМИ Ирана опубликовали данные о повреждениях Helios Ray, одним из владельцев которого является израильский бизнесмен Рами Унгер. Иранский сайт PressTV заявляет, что Унгер "имеет тесные отношения" с главой внешней разведки Израиля "Мосад" Йоси Коэном.

Оценка израильской стороны однозначна: атака против судна Helios Ray является одной из "акций возмездия" Ирана за убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде.

Высокопоставленные лица в Израиле заявляли, что эти действия Ирана не останутся без ответа. Не исключено, что недавний воздушный удар по иранским объектам к югу от Дамаска был одной из акций возмездия.

Группа израильских специалистов была направлена в Дубай для участия в расследовании попытки взрыва судна Helios Ray.

Напомним, 25 февраля в Оманском заливе, в результате взрыва был причинен ущерб судну для перевозки автотранспортных средств MV Helios Ray. Судно, принадлежащее израильской компании Helios Ray Ltd, шло под флагом Багамских островов. Об этом первым сообщил портал компании Dryad Global со ссылкой на информацию, полученную от британских ВМС.

По данным Dryad Global, судно следовало из порта Саудовской Аравии Эд-Даммам в Сингапур. Никто из членов экипажа не пострадал. Судно после взрыва было направлено в ближайший порт.

Компания Helios Ray Ltd зарегистрирована на острове Мэн, считающемся коронным владением Британской короны.

Сервис отслеживания судов Refinitiv сообщил, что связь с MV Helios Ray осуществляла компания Stamco Ship Management.