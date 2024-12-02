Хуситы утверждают, что нанесли удары по эсминцу США и по трем грузовым судам

Боевики йеменского экстремистского движения "Ансар Аллах" (хуситы) утверждают, что ими были нанесены удары по эсминцу США и трем судам снабжения.

В заявлении представителя движения Яхья Сариа, которое транслировалось телеканалом Al Masirah, говорилось, что операция была проведена с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе. Нападениям подверглись танкер Stena Impeccable, контейнеровоз Maersk Saratoga и сухогруз Liberty Grace.

1 декабря Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) сообщило о полученном сообщении об инциденте, произошедшем в 80 милях к югу от йеменского порта Аден. Никаких других подробностей не было известно.

Рано утром 1 декабря хуситы предприняли попытку ракетного обстрела центра Израиля. Примерно в половину седьмого утра сигналы тревоги были активированы в Модиине, Бейт-Шемеше, Реховоте, Рамле, Лоде, Ришон ле-Ционе, Беэр-Яакове и др. ЦАХАЛ сообщил, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля. Хуситы заявили о запуске по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Ранее хуситы утверждали, что эта ракета преодолевает 2040 км за 11,5 минут.