x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 00:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 00:11
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы утверждают, что нанесли удары по эсминцу США и по трем грузовым судам

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хуситы
Иран
время публикации: 02 декабря 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 00:11
Хуситы утверждают, что нанесли удары по эсминцу США и по трем грузовым судам
"Ансар Аллах"

Боевики йеменского экстремистского движения "Ансар Аллах" (хуситы) утверждают, что ими были нанесены удары по эсминцу США и трем судам снабжения.

В заявлении представителя движения Яхья Сариа, которое транслировалось телеканалом Al Masirah, говорилось, что операция была проведена с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе. Нападениям подверглись танкер Stena Impeccable, контейнеровоз Maersk Saratoga и сухогруз Liberty Grace.

1 декабря Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO) сообщило о полученном сообщении об инциденте, произошедшем в 80 милях к югу от йеменского порта Аден. Никаких других подробностей не было известно.

Рано утром 1 декабря хуситы предприняли попытку ракетного обстрела центра Израиля. Примерно в половину седьмого утра сигналы тревоги были активированы в Модиине, Бейт-Шемеше, Реховоте, Рамле, Лоде, Ришон ле-Ционе, Беэр-Яакове и др. ЦАХАЛ сообщил, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля. Хуситы заявили о запуске по Тель-Авиву гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Ранее хуситы утверждали, что эта ракета преодолевает 2040 км за 11,5 минут.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 декабря 2024

Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел Израиля, заявив, что поразили цель в Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 декабря 2024

UKMTO сообщает об инциденте в Аденском заливе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Тревога в центре Израиля: обстрел из Йемена