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Пресса

CNN: Трамп относится к Газе как к крупному объекту недвижимости

Дональд Трамп
Газа
время публикации: 10 февраля 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 08:06
CNN: Трамп относится к Газе как к крупному объекту недвижимости
AP Photo/Ben Curtis

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 9 февраля, вернулся к теме превращения Газы в "Ривьеру Ближнего Востока", дав понять, что относится к этому сектору как к крупному объекту недвижимости.

Бетси Кляйн и Ирен Насер пишут на сайте CNN, что новые комментарии прозвучали, когда Трамп летел в Новый Орлеан, где должен был состояться "Супербоул", на президентском самолете Air Force One.

"Я думаю, что это большая ошибка – позволять людям – палестинцам, людям, живущим в Газе, – вернуться снова, если мы не хотим, чтобы ХАМАС вернулся. Думайте об этом как о большом объекте недвижимости. Соединенные Штаты будут владеть им, и мы будем медленно – очень медленно, мы никуда не торопимся – развивать его. Мы скоро обеспечим стабильность на Ближнем Востоке", – сказал Трамп журналистам.

Ранее Трамп, бывший магнат в сфере недвижимости, описывал Газу как "место сноса", которое будет "зачищено" и "приведено в порядок".

Говоря с журналистами на борту самолета, президент США вновь выражал надежду на то, что арабские страны Ближнего Востока разместят перемещенных жителей Газы в "красивых местах". Хотя Иордания, Египет и другие арабские страны уже заявляли, что категорически против такого переселения. На этой неделе Трамп будет принимать в Белом доме короля Иордании Абдаллу II, по всей видимости, центральной темой переговоров станет "план по Газе".

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