Новый президент Ливана: владеть оружием должны лишь правительственные войска

Новый президент Ливана генерал Жозеф Аун, избранный ливанским парламентом накануне, сделал заявление, которое израильские СМИ восприняли как декларацию его готовности разоружить шиитскую террористическую организацию "Хизбалла". Аун подчеркнул, что будет бороться за эксклюзивное право государства иметь оружие.

"Я обещаю призвать к созданию всеобъемлющей оборонной стратегии как части стратегии национальной безопасности на дипломатическом, экономическом и военном уровнях, чтобы дать государству – я повторяю, ливанскому государству – разбираться с израильской оккупацией и предотвращением израильской агрессии", – заявил он.

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" утверждает, что ее военное крыло и ее арсеналы вооружений необходимы для защиты Ливана "от израильской агрессии".