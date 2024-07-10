Законопроект в Турции: лишение гражданства, конфискация активов и заключение за службу в ЦАХАЛе

Парламент Турции начал работу над законопроектом, в соответствии с которым лица с двойным турецко-израильским гражданством, служащие в Армии обороны Израиля, будут лишаться гражданства Турции.

Законопроект также включает положения о конфискации их финансовых активов и возможность приговора к пожизненному заключению за участие в войне "Железные мечи", сообщает Albawaba.

Напомним, после начала войны "Железные мечи" Турция планомерно сокращала торговый оборот с Израилем, а в мае объявило о полном прекращении торговли под предлогом "гуманитарного кризиса в секторе Газы".