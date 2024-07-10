x
10 июля 2024
|
последняя новость: 23:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июля 2024
|
10 июля 2024
|
последняя новость: 23:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Законопроект в Турции: лишение гражданства, конфискация активов и заключение за службу в ЦАХАЛе

время публикации: 10 июля 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 12:52
Законопроект в Турции: лишение гражданства, конфискация активов и заключение за службу в ЦАХАЛе
AP Photo/Ali Unal

Парламент Турции начал работу над законопроектом, в соответствии с которым лица с двойным турецко-израильским гражданством, служащие в Армии обороны Израиля, будут лишаться гражданства Турции.

Законопроект также включает положения о конфискации их финансовых активов и возможность приговора к пожизненному заключению за участие в войне "Железные мечи", сообщает Albawaba.

Напомним, после начала войны "Железные мечи" Турция планомерно сокращала торговый оборот с Израилем, а в мае объявило о полном прекращении торговли под предлогом "гуманитарного кризиса в секторе Газы".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2024

"Эль-Аль": самолет, которому в Турции отказали в дозаправке, будет заправлен на Родосе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июня 2024

Самолет "Эль-Аля" совершил вынужденную посадку в Турции, ему отказывают в дозаправке
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 июня 2024

Израильтянин арестован на Кипре по подозрению в торговле греческой недвижимостью на севере острова
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 июня 2024

Правительство создало комиссию по рассмотрению адекватного ответа на турецкий бойкот