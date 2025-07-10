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Ближний Восток

NY Times: в Израиле считают, что у Ирана осталась часть запасов высокообогащенного урана

Иран
Война с Ираном
время публикации: 10 июля 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 21:57
NY Times: в Израиле считают, что у Ирана осталась часть запасов высокообогащенного урана
Atomic Energy Organization of Iran via AP, File

По информации New York Times, в Израиле пришли к выводу, что часть запасов урана, обогащенного близко к оружейному уровню, уцелели после американских и израильских ударов в ходе 12-дневной войны.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, уцелевшие запасы высокообогащенного урана по-прежнему доступны иранским ядерщикам.

Ближний Восток
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