Иран начал восстановительные работы в Натанзе и Фордо

Как сообщает вашингтонский Институт изучения войны со ссылкой на сделанные несколько дней назад спутниковые снимки, на подземном ядерном объекте в Натанзе, который подвергся американской бомбардировке, начались восстановительные работы.

"Снимки, сделанные 27 июня, показывают, что Иран засыпал кратер, образованный американскими бомбами GBU-57, разрушающими бункеры. На снимках видно, что на месте падения бомбы находятся две палатки и грузовик, что может свидетельствовать об активной фазе ремонта", – цитирует заявление института агентство "Интерфакс".

Отметим: 27 июня, также опираясь на данные спутниковой съемки, газета New York Post писала о начале восстановительных работ на ядерном объекте Фордо, по которому США нанесли основной удар. К комбинату подводятся новые дороги, строители работают у провалов и воронок.

Кроме того, эксперты опасаются, что у Ирана могут оказаться обогатительные мощности, неизвестные израильской и западной разведке и в достаточно короткий срок позволяющие режиму аятолл обогатить уран до оружейного уровня.