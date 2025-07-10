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Ближний Восток

Взрыв прогремел на северо-западе Тегерана, есть погибшие

Иран
время публикации: 10 июля 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 18:13
Взрыв прогремел на северо-западе Тегерана, есть погибшие
AP Photo

Официальные иранские СМИ сообщают о взрыве в одном из престижных районов Тегерана. Есть погибшие.

Взрыв прогремел в одном из многоэтажных жилых домов в районе Читгар. По данным пожарной службы Тегерана, взрывом разрушена одна из квартир, незначительный ущерб причинен соседнему зданию.

Согласно официальной версии, к взрыву привела утечка бытового газа.

В настоящий момент сообщается о четырех погибших, но число жертв может вырасти.

Пользователи социальных сетей утверждают, что взрыв произошел в доме, который местные жители называют "судебной башней", поскольку там проживают работники военно-судебной системы. Эти данные не подтверждены официальными источниками.

Район Читгар, состоящий из десятков однотипных 12-этажных домов, расположен на северо-западе Тегерана, в 22-м округе, и занимает площадь 1300 гектаров. С северной стороны района проходит шоссе Хамедани, на юге – трасса Тегеран-Карадж.

Ближний Восток
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