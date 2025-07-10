Нетаниягу: "В первый день перемирия начнутся переговоры о постоянном прекращении огня в Газе"

Перед окончанием визита в США и возвращением в Израиль премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал в социальных сетях видео, в котором подтвердил, что в случае достижении соглашения с ХАМАСом о возвращении половины удерживаемых в Газе заложников, в первый же день перемирия начнутся переговоры об окончании войны в Газе.

Биньямин Нетаниягу упомянул о своей встрече с родственниками похищенных, которая состоялась днем ранее, и заявил: "Мы полны решимости вернуть всех. Я сказал об этом семьям. Я сказал им, что в настоящий момент мы пытаемся добиться освобождения половины заложников, живых и погибших, в обмен на временное прекращение огня сроком на 60 дней. В начале этого перемирия будут начаты переговоры о прекращении войны. Для того, чтобы это произошло, необходимо чтобы были выполнены три условия: разоружение ХАМАС и отстранение его от власти, демилитаризация сектора Газы".

Нетаниягу также пояснил: "Если удастся этого достичь путем переговоров – отлично. Если нет – мы добьемся этого другим образом, силой, силой нашей героической армии".

Нетаниягу отметил, что он сам бы предпочел спасти всех заложников сразу, но "нам придется действовать в два этапа, поскольку выбор не зависит от нас".