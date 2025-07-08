Наим Касем: Иран не был осведомлен о внезапном нападении ХАМАСа на Израиль

Генеральный секретарь ливанской террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" рассказал о реакции "Хизбаллы" на нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

"Мы получили сообщение из сектора Газы через человека в Ливане, и это было послание от главы боевого крыла ХАМАСа Мухаммада Дейфа", – рассказал Касем.

Он добавил, что "единство сил" при нападении на Израиль было общей идеей, которая организационно не была "окончательно продумана". По информации Касема, Иран не был осведомлен о внезапном нападении ХАМАСа на Израиль, об этом не знала "даже часть хамасовского руководства за рубежо".

Касем также отметил, что переворот в Сирии стал "потерей для всей оси сопротивления, так как развивающаяся нормализация отношений с Израилем очень опасна".