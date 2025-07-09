Хуситы взяли ответственность за потопление судна Eternity C и захват нескольких членов экипажа

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз Eternity C, который затонул в Красном море. Военный представитель хуситов в Йемене бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что атака была обусловлена тем, что сухогруз направлялся в израильский порт Эйлат.

Согласно этому заявлению, судно было атаковано с помощью беспилотного катера, шести крылатых и баллистических ракет.

После атаки на судно, "морской спецназ" хуситов выдвинулся на "спасение" нескольких членов экипажа, которые после оказания им медицинской помощи, были доставлены в "безопасное место".

По данным агентства Reuters, на борту атакованного судна находились 25 человек, из которых четверо погибли. Шестеро моряков были спасены, проведя в море более 24 часов. 15 человек считаются пропавшими без вести.