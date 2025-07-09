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Ближний Восток

Хуситы взяли ответственность за потопление судна Eternity C и захват нескольких членов экипажа

Хуситы
время публикации: 09 июля 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 19:51
Хуситы взяли ответственность за потопление судна Eternity C и захват нескольких членов экипажа
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на греческий сухогруз Eternity C, который затонул в Красном море. Военный представитель хуситов в Йемене бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что атака была обусловлена тем, что сухогруз направлялся в израильский порт Эйлат.

Согласно этому заявлению, судно было атаковано с помощью беспилотного катера, шести крылатых и баллистических ракет.

После атаки на судно, "морской спецназ" хуситов выдвинулся на "спасение" нескольких членов экипажа, которые после оказания им медицинской помощи, были доставлены в "безопасное место".

По данным агентства Reuters, на борту атакованного судна находились 25 человек, из которых четверо погибли. Шестеро моряков были спасены, проведя в море более 24 часов. 15 человек считаются пропавшими без вести.

Ближний Восток
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