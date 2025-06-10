Комиссия ООН: "Израиль проводит в Газе политику уничтожения"

Независимая международная комиссия ООН по расследованию действий на "оккупированных палестинских территориях" 17 июня представит Совету ООН по правам человека отчет о ситуации в секторе Газы.

Документ обвиняет Израиль в преступлениях против человечности, утверждая, что он проводит в секторе "политику уничтожения" и целенаправленно обстреливает убежища, школы, мечети и медицинские учреждения.

"Мы получаем все больше свидетельств, что Израиль ведет кампанию по уничтожению палестинской жизни в Газе. Он наносит ущерб нынешнему и будущим поколениям палестинцев, препятствуя реализации их права на самоопределение", – заявила глава комиссии Нави Пиллэй, в прошлом возглавлявшая совет по правам человека.

В отчете также утверждается, что Израиль проводит репрессивную политику и на других палестинских территориях, а также на своей территории. Подавляются все выражения солидарности с жителями сектора. Особо жесткая политика, согласно документу, проводится против женщин – якобы с целью исключить их из общественной жизни.