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Ближний Восток

Комиссия ООН: "Израиль проводит в Газе политику уничтожения"

Газа
ООН
Израиль
время публикации: 10 июня 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 13:14
Комиссия ООН: "Израиль проводит в Газе политику уничтожения"
AP Photo/Eranga Jayawardena

Независимая международная комиссия ООН по расследованию действий на "оккупированных палестинских территориях" 17 июня представит Совету ООН по правам человека отчет о ситуации в секторе Газы.

Документ обвиняет Израиль в преступлениях против человечности, утверждая, что он проводит в секторе "политику уничтожения" и целенаправленно обстреливает убежища, школы, мечети и медицинские учреждения.

"Мы получаем все больше свидетельств, что Израиль ведет кампанию по уничтожению палестинской жизни в Газе. Он наносит ущерб нынешнему и будущим поколениям палестинцев, препятствуя реализации их права на самоопределение", – заявила глава комиссии Нави Пиллэй, в прошлом возглавлявшая совет по правам человека.

В отчете также утверждается, что Израиль проводит репрессивную политику и на других палестинских территориях, а также на своей территории. Подавляются все выражения солидарности с жителями сектора. Особо жесткая политика, согласно документу, проводится против женщин – якобы с целью исключить их из общественной жизни.

Ближний Восток
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