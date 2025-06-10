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Ближний Восток

"Аль-Масира": ЦАХАЛ нанес удары по порту Ходейда. Возможно, это атака с моря

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 10 июня 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 08:37
"Аль-Масира": ЦАХАЛ нанес удары по порту Ходейда. Возможно, это атака с моря
AP

Хуситский канал "Аль-Масира" подтвердил, что ЦАХАЛ нанес два удара по докам порта Ходейда, на западе Йемена.

Первоначально сообщалось об авиаударах.

Но, судя по публикации израильского сайта Ynet, на этот раз за атаками не стояли ВВС – и они были совершены с моря.

Ранее арабские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объектам в портовом городе Ходейда в Йемене, контролируемом хуситами.

Информация уточняется.

Напомним, что накануне вечером глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал в соцсети Х предупреждение ко всем, кто находится в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф. "Важное и срочное предупреждение. В связи с тем, что террористический режим хуситов использует указанные морские порты, мы настоятельно призываем всех, кто находится там, эвакуироваться ради собственной безопасности", – говорилось в сообщении.

Это предупреждение было опубликовано через несколько часов после того, как хуситы предприняли очередную попытку обстрела Израиля: ракета упала в Саудовской Аравии.

Прошлая атака ЦАХАЛа, направленная против хуситов в Йемене, была осуществлена 28 мая. Тогда израильские ВВС атаковали аэропорт и самолеты в Сане.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2025

ЦАХАЛ наносит удары по йеменскому порту Ходейда