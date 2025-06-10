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Израиль

ВВС ЦАХАЛа наносят удары по йеменскому порту Ходейда

Йемен
ЦАХАЛ
Хуситы
время публикации: 10 июня 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 08:01
ВВС ЦАХАЛа наносят удары по йеменскому порту Ходейда
AP Photo/Maya Alleruzzo

Арабские СМИ сообщают, что израильские ВВС нанесли несколько ударов по объектам в портовом городе Ходейда в Йемене, контролируемом хуситами.

Напомним, что накануне вечером глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал в соцсети Х предупреждение ко всем, кто находится в йеменских портах Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф. "Важное и срочное предупреждение. В связи с тем, что террористический режим хуситов использует указанные морские порты, мы настоятельно призываем всех, кто находится там, эвакуироваться ради собственной безопасности", – говорилось в сообщении.

Это предупреждение было опубликовано через несколько часов после того, как хуситы предприняли очередную попытку обстрела Израиля: ракета упала в Саудовской Аравии.

Прошлая атака ЦАХАЛа, направленная против хуситов в Йемене, была осуществлена 28 мая. Тогда израильские ВВС атаковали аэропорт и самолеты в Сане.

Израиль
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