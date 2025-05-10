"Аль-Хадат": атакован йеменский порт Рас-Иса. "Аль-Масира": это не атака
время публикации: 10 мая 2025 г., 03:26 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 05:42
В ночь на 10 мая саудовский канал "Аль-Хадат" сообщил, что со стороны моря был нанесен удар по йеменскому топливному порту Рас-Иса, недалеко от порта Ходейда.
В сообщении "Аль-Хадат" утверждалось, что атаку осуществил военный корабль.
Ассоциированный с иракскими шиитами канал Sabereen News передал, что атака была осуществлена Израилем.
Однако вскоре после этого йеменский канал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, опроверг сообщения об атаке, уточнив, что в порту взорвался грузовик, перевозивший горючее.
Информация уточняется.
Атаку со стороны Израиля этой ночью ожидали после очередного ракетного обстрела израильской территории из Йемена.