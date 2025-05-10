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Ближний Восток

"Аль-Хадат": атакован йеменский порт Рас-Иса. "Аль-Масира": это не атака

Йемен
Хуситы
время публикации: 10 мая 2025 г., 03:26 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 05:42
"Аль-Хадат": атакован йеменский порт Рас-Иса. "Аль-Масира": это не атака
Al Masirah TV vía AP

В ночь на 10 мая саудовский канал "Аль-Хадат" сообщил, что со стороны моря был нанесен удар по йеменскому топливному порту Рас-Иса, недалеко от порта Ходейда.

В сообщении "Аль-Хадат" утверждалось, что атаку осуществил военный корабль.

Ассоциированный с иракскими шиитами канал Sabereen News передал, что атака была осуществлена Израилем.

Однако вскоре после этого йеменский канал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, опроверг сообщения об атаке, уточнив, что в порту взорвался грузовик, перевозивший горючее.

Информация уточняется.

Атаку со стороны Израиля этой ночью ожидали после очередного ракетного обстрела израильской территории из Йемена.

Ближний Восток
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