Глава саудовского генштаба отправляется в Иран

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Саудовской Аравии Файяд аль-Рувайли посетит 10 ноября Тегеран и проведет переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Багери. Как сообщается, будут обсуждаться оборонные связи двух государств.

Отметим, что на протяжении нескольких десятилетий Саудовская Аравия и Иран находились в состоянии конфронтации. В Йемене саудовские военнослужащие с 2015 года ведут военные действия против поддерживаемых Ираном хуситов.

В июне 2023 года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая достигли соглашения о нормализации отношений. Государства еще более сблизились после нападения ХАМАСа на Израиль, приведшего к срыву мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.