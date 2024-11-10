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Ближний Восток

Глава саудовского генштаба отправляется в Иран

время публикации: 10 ноября 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 12:26
Глава саудовского генштаба отправляется в Иран
Wikipedia.org. Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Саудовской Аравии Файяд аль-Рувайли посетит 10 ноября Тегеран и проведет переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Багери. Как сообщается, будут обсуждаться оборонные связи двух государств.

Отметим, что на протяжении нескольких десятилетий Саудовская Аравия и Иран находились в состоянии конфронтации. В Йемене саудовские военнослужащие с 2015 года ведут военные действия против поддерживаемых Ираном хуситов.

В июне 2023 года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая достигли соглашения о нормализации отношений. Государства еще более сблизились после нападения ХАМАСа на Израиль, приведшего к срыву мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.

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