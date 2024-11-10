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Ближний Восток

Глава UNRWA: "На севере Газы, по всей вероятности, наступил голод"

время публикации: 10 ноября 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 09:35
Глава UNRWA: "На севере Газы, по всей вероятности, наступил голод"
AP Photo/Adel Hana

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филипе Лазарини сообщил, что на севере сектора Газы, по всей вероятности, наступил голод. Глава UNRWA обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны.

"Жители Газы лишены базовых вещей, необходимых для выживания, включая продовольствие. Поступающего в Газу недостаточно. 30 грузовиков в день это 6% потребностей сектора", – говорится в посте, опубликованном им в социальной сети Х. Он отмечает, что ситуацию еще можно изменить.

8 ноября Комитет ООН по борьбе с голодом опубликовал доклад, в котором предупредил о неизбежном наступлении голода в секторе Газы в связи с надвигающейся катастрофической нехваткой продовольствия. Особенно тяжелая ситуация на севере сектора.

Власти Израиля обвинили комитет в предвзятости. По израильским данным, за последние два месяца в Газу поступило 840000 продовольствия, а также вода и медицинское оборудование.

Напомним, что 15 ноября истекает срок ультиматума, предъявленного администрацией США правительству Израиля. США пригрозили прекратить поставки вооружений в Израиль, если не будут приняты меры по обеспечению доступа на север сектора Газы американской гуманитарной помощи.

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