Глава UNRWA: "На севере Газы, по всей вероятности, наступил голод"
Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филипе Лазарини сообщил, что на севере сектора Газы, по всей вероятности, наступил голод. Глава UNRWA обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны.
"Жители Газы лишены базовых вещей, необходимых для выживания, включая продовольствие. Поступающего в Газу недостаточно. 30 грузовиков в день это 6% потребностей сектора", – говорится в посте, опубликованном им в социальной сети Х. Он отмечает, что ситуацию еще можно изменить.
8 ноября Комитет ООН по борьбе с голодом опубликовал доклад, в котором предупредил о неизбежном наступлении голода в секторе Газы в связи с надвигающейся катастрофической нехваткой продовольствия. Особенно тяжелая ситуация на севере сектора.
Власти Израиля обвинили комитет в предвзятости. По израильским данным, за последние два месяца в Газу поступило 840000 продовольствия, а также вода и медицинское оборудование.
Напомним, что 15 ноября истекает срок ультиматума, предъявленного администрацией США правительству Израиля. США пригрозили прекратить поставки вооружений в Израиль, если не будут приняты меры по обеспечению доступа на север сектора Газы американской гуманитарной помощи.