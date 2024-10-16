СБ ООН выразил опасения, что Израиль использует голод в Газе как средство ведения войны

В среду, 16 октября, состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященная гуманитарному кризису в секторе Газы. На проведении заседания настаивали Франция, Великобритания и Алжир.

По словам поспреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд, администрация США потребовала от Иерусалима доказательств того, что Израиль не использует голод в секторе Газы как средство войны. Она заявила, что "проведение политики голода было бы ужасающим и неприемлемым" и "в соответствии с международным правом и законодательством США имело бы последствия".

"Правительство Израиля утверждает, что поставки продовольствия и других основных товаров в Газу продолжатся. Мы следим за тем, как это реализуется на практике", – заявила Томас-Гринфилд.

Заседание СБ ООН состоялось на следующий день после того, как стало известно об письме с ультиматумом, которое было направлено государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру по стратегическим вопросам Рону Дермеру. В нем говорилось, что США могут прекратить поставки оружия, если Израиль не примет меры по обеспечению доступа помощи на север сектора Газы. Для того, чтобы выполнить требование администрации Джо Байдена, Израилю представлено 30 дней.

Линда Томас-Гринфилд также предупредила, что Израиль не должен объявлять боевиками жителей севера сектора Газы только из-за того, что они отказываются выполнять указание израильской армии об эвакуации.

Постпред Израиля в ООН Дани Данон заявил о том, что голод в секторе Газы является следствием того, что гуманитарная помощь, поступающая туда в достаточных количествах, попадает в руки ХАМАСа и не доходит до тех, кто в ней нуждается. "Проблема в ХАМАСе, который крадет и перепродает гуманитарную помощь, чтобы подпитывать машину террора", – заявил Данон.