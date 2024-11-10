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Ближний Восток

В Йемене солдат открыл огонь по саудовцам, погибли офицер и сержант

время публикации: 10 ноября 2024 г., 09:47 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 10:24
В Йемене солдат открыл огонь по саудовцам, погибли офицер и сержант
(AP Photo/Hani Mohammed

Пресс-секретарь действующей в Йемене суннитской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики рассказал, что в результате атаки на военной базе в Сайюне погибли два саудовских военнослужащих – офицер и сержант. Еще один офицер был ранен.

База, расположенная в центре Йемена, играет важную роль в поддержке усилий коалиции: обучении йеменских солдат, борьбе с терроризмом и контрабандой. Нападение произошло 8 ноября во время занятий спортом.

Нападавший – йеменский военнослужащий. Министерство обороны Йемена подчеркнуло, что он действовал в одиночку и его действия никак не выражают позиции ведомства.

Ближний Восток
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