В Йемене солдат открыл огонь по саудовцам, погибли офицер и сержант

Пресс-секретарь действующей в Йемене суннитской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики рассказал, что в результате атаки на военной базе в Сайюне погибли два саудовских военнослужащих – офицер и сержант. Еще один офицер был ранен.

База, расположенная в центре Йемена, играет важную роль в поддержке усилий коалиции: обучении йеменских солдат, борьбе с терроризмом и контрабандой. Нападение произошло 8 ноября во время занятий спортом.

Нападавший – йеменский военнослужащий. Министерство обороны Йемена подчеркнуло, что он действовал в одиночку и его действия никак не выражают позиции ведомства.