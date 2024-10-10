Посольство РФ предупредило россиян, находящихся в Иране, об угрозе ответного удара Израиля

Посольство РФ в Тегеране предупредило россиян, находящихся в Иране, об угрозе нанесения ударов Израилем по иранской территории. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по различного рода объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности", – цитирует ТАСС заявление, опубликованное в Телеграм-канале дипмиссии.