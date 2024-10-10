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Ближний Восток

Посольство РФ предупредило россиян, находящихся в Иране, об угрозе ответного удара Израиля

время публикации: 10 октября 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 18:35
Посольство РФ предупредило россиян, находящихся в Иране, об угрозе ответного удара Израиля
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Посольство РФ в Тегеране предупредило россиян, находящихся в Иране, об угрозе нанесения ударов Израилем по иранской территории. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с обострением ситуации вокруг Ирана, связанным с перспективой ответного удара Израиля по различного рода объектам страны, посольство России рекомендует росгражданам, находящимся в Иране, строго соблюдать меры безопасности", – цитирует ТАСС заявление, опубликованное в Телеграм-канале дипмиссии.

Ближний Восток
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