Галант: "Наш удар по Ирану будет смертельным, точным и неожиданным, они не поймут, что произошло"

Не только израильские, но и арабские СМИ цитируют слова, сказанные министром обороны Израиля Йоавом Галантом во время визита в подразделение 9900 Управления военной разведки.

"Вы видели атаку иранцев, - сказал Галант бойцам подразделения. - Она была агрессивной, но провалилась, потому что была неточной. Не было ущерба нашим военно-воздушным силам: взлетно-посадочные полосы не пострадали, ни один самолет не был поврежден, ни один военнослужащий или гражданский не был ранен. С другой стороны, мы говорим о возможностях ЦАХАЛа, разведуправления и ВВС, о наличии очень точных данных. Наш удар будет смертельным, точным, неожиданным, они поймут, что произошло и как, они увидят результат", - сказал Галант.

На арабоязычных сайтах Arab48.com, Sawt Beirut International, fekrawe.info, на сайте ливанского телеканала LBC.цитата из Галанта выглядит так: "Иранская атака была агрессивной, но неточной. В отличие от нее наш удар по Ирану будет смертоносным, точным, неожиданным, он не поймут, что произошло".