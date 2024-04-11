Иранское агентство удалило сообщение о закрытии воздушного пространства над Тегераном

Иранское агентство "Мехр" процитировало министра обороны Ирана генерала Мохаммада Резу Аштиани, сообщившего о закрытии воздушного пространства над Тегераном в связи с учениями. Вскоре новость была удалена.

Вечером 10 апреля Германская авиакомпания Lufthansa объявила об отмене всех рейсов в Тегеран и из Тегерана, назначенных на четверг, 11 апреля, "в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке".

В Израиле готовятся к тому, что Иран даст ответ на приписываемый еврейскому государству удар по иранскому "консульству" в Дамаске, в результате которого погибли семь высокопоставленных офицеров, в том числе командующего силами "Кудс" в Сирии и Ливане.

Западные СМИ называют в качестве возможных целей правительственные учреждения и военные базы ЦАХАЛа, а также израильские представительства за границей. Представители израильского руководства заявляли, что такая атака не останется безответной.