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Ближний Восток

Эрдоган: "Мы приютили на своих землях народ Израиля"

Турция
время публикации: 11 апреля 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 22:17
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
AP Photo/Francisco Seco

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия 4-го Дипфорума в Анталье, где заявил, что "в течение полутора лет Израиль совершает неприкрытый геноцид против палестинского народа, игнорируя фундаментальные права человека и попирая международное право", пишет "Анадолу".

"Может ли легитимное государство даже во время войны действовать таким образом? Разве это не государственный терроризм? Вот почему Израиль – террористическое государство", – сказал турецкий лидер.

"500 лет назад мы приютили на этих землях народ Израиля, евреев, изгнанных со своих земель. Сегодняшняя Турция остается такой же, какой она была тогда", – сообщил Эрдоган.

Ближний Восток
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