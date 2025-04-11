Эрдоган: "Мы приютили на своих землях народ Израиля"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия 4-го Дипфорума в Анталье, где заявил, что "в течение полутора лет Израиль совершает неприкрытый геноцид против палестинского народа, игнорируя фундаментальные права человека и попирая международное право", пишет "Анадолу".

"Может ли легитимное государство даже во время войны действовать таким образом? Разве это не государственный терроризм? Вот почему Израиль – террористическое государство", – сказал турецкий лидер.

"500 лет назад мы приютили на этих землях народ Израиля, евреев, изгнанных со своих земель. Сегодняшняя Турция остается такой же, какой она была тогда", – сообщил Эрдоган.