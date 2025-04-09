Турецкий эксперт: "Наша армия может достичь Тель-Авива за 72 часа"

Глава турецкого исследовательского центра SONAR Хакан Байракчи заявил, что вооруженные силы Турции могут за 72 часа захватить Тель-Авив. "Это не угроза и не преувеличение. Это констатация сдерживающей силы турецкого народа и его армии".

Слова эксперта вызвали замешательство телеведущего Ахмеда Хакана, сказавшего: "Брат, не надо так говорить. Однако Байракчи продолжал настаивать. "Я не стремлюсь к конфликту, мне такая головная боль не нужна, но турецкая армия через 72 часа может быть в Тель-Авиве", – повторил он.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Израиль в геноциде жителей сектора Газы. После того, как поддерживаемые официальной Анкарой боевики свергли режим Башара Асада, Турция значительно усилила свое влияние в Сирии. Израиль наносит удары по сирийским военным базам, чтобы не допустить их использования турецкой армией.

Ситуация в Турции стала одной из тем переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Общаясь с журналистами, Трамп заявил, что у него отличные отношения с Эрдоганом. Предложив Израилю посредничество в решении проблем с Турцией, он призвал Нетаниягу к благоразумию.