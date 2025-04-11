Шесть человек в Турции приговорены к длительным срокам по обвинению в шпионаже на "Мосад"

Шестеро граждан Турции – семья из трех человек и еще трое граждан страны, – были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за шпионаж в пользу "Мосада" и сбор разведданных о проживающих в Турции гражданах Ливана, Иордании, Сирии и Азербайджана. Об этом сообщает The Jarusalem Post со ссылкой на турецкие СМИ. Первоначально турецкая разведка арестовала в апреле 2024 года восемь человек по подозрению в шпионаже на Израиль.

В числе осужденных – владелец страховой компании Ахмед Эрсин Тумлуджалы, которого обвиняли в руководстве сетью оперативников, включавшей его жену и падчерицу. Он был приговорен к 22,5 годам тюремного заключения. Его жена Бенан Тумлуджалы приговорена к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы, а их дочь Дила Султан Шимшек – к 15 годам и семи с половиной месяцам.

Остальные трое приговоренных – Джем Озджан, Озкан Ариджан и Фузули Шимшек – получили по 15 лет и семь с половиной месяцев каждый.

Турецкие власти утверждают, что они занимались шпионажем в интересах "Мосада" и собирали конфиденциальную информацию. В частности, их обвиняли в том, что они занимались сбором информации о живущих в Турции иностранцах и передавали эти данные "Мосаду". В частности, он наблюдал за некими гражданами Ливана, Иордании, Сирии и Азербайджана.

По материалам суда, Тумлуджалы контактировал с "офицером израильской разведки" посредством Skype, а в период с 2017 по 2020 год он встречался с офицером израильской разведки по имени Гевин Альфрон в Вене и в Франкфурте, когда "Мосад" якобы расторг договор с ним.

В период с 2014 по 2019 год Тумлуджалы получал за свою деятельность переводы на банковский счет его жены, в одном из случаев он получил 300 тысяч евро, утверждают турецкие власти.