Египет предложил новый план урегулирования в Газе и обмена между Израилем и ХАМАСом

Представители Египта и Израиля обменялись новыми предложениями, направленными на прекращение огня в секторе Газы и возвращении заложников, удерживаемых ХАМАСом, передает телеканал Asharq News.

Египетское предложение является соединением ранее представленных инициатив со стороны Каира и Вашингтона и "имеет перспективы для продвижения переговоров между конфликтующими сторонами и достижения реального прогресса на них в самом ближайшем будущем", пишет ТАСС.

Представленный Египтом проект, по сведениям египетского агентства Maan, "близок к тому, чтобы быть принятым израильской стороной как в отношении передаваемых заложников, так и палестинских заключенных, которые должны быть освобождены из тюрем Израиля".

Инициатива Каира предполагает передачу ХАМАСом восьми или девяти живых заложников, включая имеющего гражданства Израиля и США Идана Александера, а также тел восьми заложников, погибших на территории Газы. Израиль, согласно египетскому плану, должен отпустить на свободу несколько сотен заключенных, включая 150 отбывающих пожизненное заключение. В этот период, который продлится 50 дней, будет восстановлена доставка гуманитарной помощи населению Газы. Период прекращения огня может быть продлен до 70 дней для гарантированного возобновления непрямых переговоров между сторонами конфликта по второму этапу соглашения, которое обуславливает прекращение боевых действий и вывод израильских сил из Газы.

Отметим, что это предложение отличается от того, что предлагал Каир в начале недели.