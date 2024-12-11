Аятолла Хаменеи обвинил Израиль и США в свержении Башара Асада

Верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи выступил с комментарием в связи со свержением президента Сирии Башара Асада – союзника и сателлита Ирана. "Нет сомнений, что это было спланировано в американских и израильских командных центрах", – заявил он.

Он коснулся роли "еще одной страны, граничащей с Сирией", очевидно намекая на Турцию, но не называя ее.

"Но те, кто считает, что ослабление сопротивления ослабит Иран, не знают, о чем они говорят. Иран и сопротивление станут еще сильнее. Чем больше вы воюете с сопротивлением, тем шире его фронт. Оно охватит весь регион", – предрек аятолла.