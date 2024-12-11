"Спокойствие и стабильность: в Дамаске проходит первое заседание нового правительства Сирии

Глава переходного правительства Сирии Мухаммад аль-Башир провел совместное заседание нового и старого кабинетов, на котором обсуждался процесс передачи власти. В первом своем заявлении для СМИ премьер-министр призвал к спокойствию и стабильности.

"Мы пригласили на заседание министров прошлого правительства и министров администрации, действовавшей в Идлибе, чтобы обеспечить переход власти. Сегодня пройдут и другие встречи, призванные это обеспечить", – заявил аль-Башир.

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен отметил, что заявления новой администрации внушают оптимизм, но подчеркнул, что слова должны подкрепляться делами. Он также призвал Израиль прекратить атаки сирийской территории, а западные страны – не спешить с репатриацией беженцев.

Напомним: новый глава правительства Сирии Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 году. По профессии – инженер-электрик. В январе 2024 года был назначен главой так называемого "Сирийского правительства спасения", которое было сформировано "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе.