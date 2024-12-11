Ливанская террористическая организация "Хизбалла" объявила о готовности продолжать быть "опорой Сирии и ее народа", выразив надежду, что сирийцы будут противостоять Израилю.

Напомним, что шиитская "Хизбалла", действуя как прокси-сила Ирана, многие годы выступала в Сирии на стороне режима Башара Асада, контролируя значительную часть территории этой страны, воюя против оппозиционных сил. Силами, которые свергли режим Асада, "Хизбалла" воспринимается сегодня как один из ключевых противников.

Теперь, после падения режима Асада, "Хизбалла" заявляет: "Мы останемся опорой Сирии и ее народа в их праве определять свое будущее и противостоять своему врагу, узурпирующему израильскому образованию" (цитируется по сообщению агентства "Интерфакс").

"То, что происходит в Сирии сегодня, как на народном, так и на политическом уровнях, и вытекающий из этого внутренний и внешний политический выбор являются исключительно правом сирийского народа, свободного от внешних влияний и давления", – говорится в заявлении "Хизбаллы".

"Хизбалла" резко осудила действия Израиля, разрушающего в последние дни военную инфраструктуру Сирии, и призвала международное сообщество "прекратить эту агрессию и защитить сирийский народ на критическом и поворотном этапе его истории". При этом "Хизбалла" раскритиковала слишком мягкую реакцию международного сообщества, особенно арабских и исламских стран, в отношении продолжающейся агрессии в Сирии, осудив "неограниченную американскую поддержку" этих действий Израиля.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила о завершении первого и главного этапа операции "Стрела Башана" по уничтожению стратегических возможностей сирийской армии. Цель операции – не допустить попадания оружия и боеприпасов в руки враждебных Израилю элементов. В операции, которая была начата в ночь на 8 декабря, были задействованы 350 истребителей военно-воздушных сил ЦАХАЛа. Были нанесены удары по 320 целям по всей территории Сирии, от Дамаска до Тартуса. Израильским силам удалось уничтожить десятки истребителей и боевых вертолетов, радары, ракетные батареи класса "земля-воздух", "земля-земля", "море-море", ракеты "Скад", баллистические ракеты, военные суда, склады с оружием, оборонные предприятия, беспилотники. За два дня операции уничтожено 70-80% боевого потенциала режима Асада.

В ходе войны с Израилем, начавшейся в октябре 2023 года, "Хизбалла" потеряла большую часть своего ракетного арсенала, большинство ее руководителей, включая генсека Хасана Насраллу, были уничтожены. По соглашению о прекращении огня силы "Хизбаллы" были отведены из южных регионов Ливана.