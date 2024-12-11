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Ближний Восток

"Управление военных операций" отменило комендантский час в Дамаске

Сирия
время публикации: 11 декабря 2024 г., 16:17 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 16:26
"Управление военных операций" отменило комендантский час в Дамаске
AP Photo/Omar Sanadiki

11 декабря руководство группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и протурецких сил – так называемое "управление военных операций" – объявило об отмене комендантского часа в Дамаске.

Комендантский час, ограничивавший передвижение граждан в темное время суток, отменен не только в Дамаске, но и в провинции Ришк-Дамаск.

"Мы призываем наших граждан вернуться на свои рабочие места и в учреждения и вместе с нами внести свой вклад в строительство новой Сирии", – говорится в заявлении "управления военных операций".

Ранее, 8 декабря, силами, свергнувшими режим Асада, комендантский час в Дамаске был установлен с 17:00 до 5:00 утра с целью остановить массовые грабежи в центральных кварталах столицы Сирии и наведения контроля над происходящем в городе.

Ближний Восток
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