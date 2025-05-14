В Эр-Рияде состоялась встреча Трампа с президентом Сирии аш-Шараа

Президент США Дональд Трамп, который находится с визитом в Саудовской Аравии, встретился с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа – бывшим лидером суннитских боевиков, который провел несколько лет в американской тюрьме, расположенной в Ираке.

Трамп сообщил, что согласился на встречу после бесед с наследником престола Саудовской Аравии принцем Мухаммадом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган принял участие в саммите в режиме видеоконференции.

Напомним, что президент Трамп сообщил о снятии санкций, наложенных на Сирию, чтобы "дать стране шанс достичь успеха". Санкции были наложены на режим Башара Асада, свергнутого нынешним сирийским руководством.

Вечером 13 мая, после того, как Трамп объявил о снятии санкций с Сирии, в Дамаске и других сирийских городах прошли спонтанные манифестации с участием тысяч человек.

Сирийцы заявляют, что ждали этого 14 лет и теперь надеются на улучшение экономической ситуации. Они также говорят, что от санкций пострадал в первую очередь сирийский народ, а не режим Асада.

14 мая американский лидер прибудет с государственным визитом в Катар. Ожидается подписание новых многомиллиардных контрактов. Последней остановкой в ближневосточном турне американского президента станут Объединенные Арабские Эмираты. Посещение Израиля не запланировано.