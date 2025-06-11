Президент Трамп: "Я все менее уверен, что соглашение с Ираном будет заключено"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью подкасту Pod Force One: он уже не уверен, что в рамках ядерного соглашения Иран откажется от обогащения урана. "Я не знаю, раньше я думал, что откажется, но сейчас верю все меньше и меньше", – сказал он.

По словам Трампа, иранская сторона тянет время. "С ними что-то произошло. Сейчас я менее уверен, что соглашение будет заключено", – сообщил он, повторив, что США не позволят Ирану стать обладателем ядерного оружия. При этом Трамп подчеркнул: он предпочитает дипломатический путь, чтобы избежать ненужных смертей.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил уверенность, что соглашение с США достижимо. Однако глава внешнеполитического ведомства режима аятолл повторил два выдвинутых Тегераном условия: продолжение обогащения урана и снятие санкций.

Разногласия по иранскому вопросу стали одной из основных причин кризиса в отношениях Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Согласно публикациям СМИ, израильский лидер подталкивал администрацию к военному решению, американский президент предпочитал дипломатическое.