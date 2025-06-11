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Ближний Восток

США готовятся к эвакуации посольства в Ираке из-за ситуации в сфере безопасности в регионе

США
Израиль
Иран
Ирак
время публикации: 11 июня 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 21:15
США готовятся к эвакуации посольства в Ираке из-за ситуации в сфере безопасности в регионе
AP Photo/ Khalid Mohammed, File

Посольство США в Ираке готовится к эвакуации в связи с ухудшением ситуации в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Ирака и в США.

Ранее министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным базам в регионе в случае, если ядерные переговоры не увенчаются успехом и приведут к конфликту с Вашингтоном. "Я надеюсь, что переговоры завершатся успешно, но если нам навяжут вооруженный конфликт, то потери противника однозначно будут больше, и в таком случае США будут вынуждены уйти из региона", – предупредил он.

Reuters пишет, что Госдепартамент США не комментирует эту информацию, а источник в Вашингтоне сообщил, что внешнеполитическое ведомство намерено отдать распоряжение об эвакуации сотрудников посольства в Багдаде. Ожидается, что они покинут страну коммерческими авиарейсами, но если это будет невозможно, американские военные готовы оказать помощь.

Ближний Восток
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