США готовятся к эвакуации посольства в Ираке из-за ситуации в сфере безопасности в регионе

Посольство США в Ираке готовится к эвакуации в связи с ухудшением ситуации в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности Ирака и в США.

Ранее министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным базам в регионе в случае, если ядерные переговоры не увенчаются успехом и приведут к конфликту с Вашингтоном. "Я надеюсь, что переговоры завершатся успешно, но если нам навяжут вооруженный конфликт, то потери противника однозначно будут больше, и в таком случае США будут вынуждены уйти из региона", – предупредил он.

Reuters пишет, что Госдепартамент США не комментирует эту информацию, а источник в Вашингтоне сообщил, что внешнеполитическое ведомство намерено отдать распоряжение об эвакуации сотрудников посольства в Багдаде. Ожидается, что они покинут страну коммерческими авиарейсами, но если это будет невозможно, американские военные готовы оказать помощь.