Власти Ирана опубликовали уточненные данные о жертвах взрыва в порту в Бендер-Аббасе

Во вторник, 6 мая, представитель правительства Ирана заявил, что, по уточненным данным, жертвами взрыва в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе 26 апреля стали не менее 57 человек, 11 по-прежнему считаются пропавшими без вести. В больницы были доставлены более 1580 пострадавших.

Иранская зарубежная оппозиция настаивает на том, что жертв значительно больше и что официальный Тегеран сознательно преуменьшает их число.

Американское издание The New York Times со ссылкой источник, связанный с "Корпусом стражей исламской революции", писало, что в иранском морском порту Бендер-Аббас взорвались контейнеры с перхлоратом натрия – основным компонентом твердого топлива для ракет.

Иранские официальные лица опровергали это утверждение. По версии властей, взорвался контейнер с химикатами, названия химикатов не указывались.

Представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи настаивал на том, что взрыв в порту Шахид Раджаи не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны.