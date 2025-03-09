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Ближний Восток

Резня алавитов в Сирии, более 1000 погибших

Сирия
время публикации: 09 марта 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 09:51
Резня алавитов в Сирии, более 1000 погибших
AP Photo/Omar Albam

По меньшей мере 1000 человек погибли в Сирии за два дня столкновений между боевиками нынешнего режима и ополченцами-алавитами. Как сообщает сайт Arab News со ссылкой на Syrian Observatory for Human Rights, среди них 745 мирных жителей.

По данным правозащитников, эти дни стали одними из наиболее кровавых с начала в 2011 году гражданской войны. Суннитские джихадисты расстреливают безоружных мужчин, есть многочисленные случаи мародерства, после разграбления дома алавитов сжигают.

Жители города Баниас рассказывают, что тела остаются на улице несколько часов, джихадисты не дают их похоронить. По их словам, боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" говорят о возмездии алавитам – общине, к которой принадлежал Асад и которая была главной опорой режима.

На протяжении трех месяцев после падения Асада "Хайят Тахрир аш-Шам", пришедшему к власти в Сирии, удавалось поддерживать в Сирии относительное спокойствие. Однако и курды, и друзы и алавиты отказались выполнять требования властей о разоружении. Как показывают последние события, отказ был обоснованным.

Ближний Восток
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