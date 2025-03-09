NBC: даже после подписания соглашения о недрах США не возобновят помощь Украине

Как сообщает NBC News со ссылкой на информированные американские источники, в частных беседах президент США Дональд Трамп заявляет, что даже после подписания соглашения о минеральных ресурсах США не возобновят военные поставки и передачу разведывательной информации Украине.

Согласно публикации, США будут настаивать на согласии президента Украины Владимира Зеленского на территориальные уступки России. Потребуются также шаги, направленные на проведение в Украине президентских выборов, а, возможно, и отставка Зеленского с поста президента.

"В позиции Украины наблюдаются позитивные сдвиги. Во время переговоров в Саудовской Аравии в ближайшую неделю мы надеемся услышать о дополнительных подвижках, которые, как мы надеемся, в конечном итоге приведут к завершению этой жестокой войны", – заявил представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.

Телеканал отмечает: по данным миссии ООН, приостановка поставок и передачи разведывательной информации Украине привела к росту интенсивности российских ударов по этой стране. Однако администрация США утверждает, что никаких индикаций подобного нет.